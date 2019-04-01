Скончался легендарный оружейник Николай Макаровец

Один из лучших конструкторов нашей страны, настоящий Герой России и создатель систем залпового огня. Николай Макаровец многое сделал для родины, но сам себя уберечь не смог. После длительного сражения с тяжелой болезнью учёный ушёл из жизни.

Макаровец скончался 31 марта на 81-ом году жизни. Траурными мероприятиями займется специальная комиссия, о создании которой распорядился глава Тульской области Алексей Дюмин.

По его словам, Макаровец был «уникальным человеком, настоящим патриотом, ученым и разработчиком». Он смог укрепить оборонные возможности нашей страны, пользуясь своими обширными знаниями, значительным мастерством и трудолюбием.

Конструктор появился на свет 21 марта 1939 года. Институт он закончил в Туле по специальности «Двигатели летательных аппаратов», а потом отправился трудиться в НПО «Алтай». В 85-ом году прошлого века Макаровец стал главой другого научно-производственного объединения – «СПЛАВ». Там он и занялся созданием систем залпового огня, одни названия которых внушают: «Смерч», «Торнадо» и «Ураган-1М».

Своей премии конструктор удостоился в 1993 году за работу с артиллерийскими гильзами и снарядами системы залпового огня. В 96-ом году прошлого века учёный решил обучить своему делу начинающих специалистов, так что стал во главе одной из кафедр Тульского государственного университета.

Всего за пару дней до смерти Макаровец получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Государство вновь признало вклад эксперта по ракетной технике в развитие оборонного потенциала России.

In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

По инф. rosbalt.ru

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