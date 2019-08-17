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Скончался актер Питер Фонда
По инф. rosbalt.ru   
17 Августа 2019 г.
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Известный голливудский актер Питер Фонда скончался в возрасте 79 лет.

Известный голливудский актер Питер Фонда скончался в возрасте 79 лет.

Как сообщает The Hollywood Reporter, артист ушел из жизни в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала дыхательная недостаточность, возникшая на фоне рака легких.

Свою наиболее известную роль Фонда сыграл в культовом фильме 1969 года «Беспечный ездок». Кроме того, за работу над сценарием этой картины его номинировали на «Оскар». Также Фонда сыграл в фильмах «Побег из Лос-Анджелеса», «Проект Ларами» и «Призрачный гонщик».

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По инф. rosbalt.ru

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