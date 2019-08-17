Скончался актер Питер Фонда

Известный голливудский актер Питер Фонда скончался в возрасте 79 лет.

Как сообщает The Hollywood Reporter, артист ушел из жизни в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала дыхательная недостаточность, возникшая на фоне рака легких.

Свою наиболее известную роль Фонда сыграл в культовом фильме 1969 года «Беспечный ездок». Кроме того, за работу над сценарием этой картины его номинировали на «Оскар». Также Фонда сыграл в фильмах «Побег из Лос-Анджелеса», «Проект Ларами» и «Призрачный гонщик».

In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ