Скончался актер Александр Числов, известный по ролям в «Легенде № 17» и других фильмах

В Москве на 55-м году жизни скончался актер Александр Числов.

Звезда фильмов «Легенда № 17», «Каменская» и «МУР есть МУР» попал в больницу в середине августа из-за ухудшения здоровья, передает телеканал «360». По некоторым данным, он умер в больнице утром 29 августа в результате обострения пневмонии. По другой информации, у актера была диагностирована ВИЧ-инфекция.

Место и время прощания и похорон станут известны позднее.

Актер Александр Числов снялся почти в 150 фильмах и сериалах, в основном в эпизодических ролях. Наиболее известен по ролям в фильмах «Глухарь», «Не родись красивой», «Дальнобойщики», «Папины дочки» и «Легенда № 17».

По инф. rosbalt.ru

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