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Скончалась Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана
По инф. polit.ru   
15 Апреля 2019 г.
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Шведская актриса Биби Андерссон скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщает издание Goteborgs-Posten.

Скончалась Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана

Смерть актрисы подтвердили ее семья, а также подруга, режиссер Кристина Улофсон.

Причина смерти пока не не называется.

Биби Андрессон стала известной после участия в фильмах шведского режиссера Ингмара Бергмана. Она снялась в 11 его лентах, среди которых «Седьмая печать», «Земляничная поляна», «Лицо», «Персона».

В 1958 году Андерссон стала обладательницей приза Каннского фестиваля за лучшую женскую роль в фильме Бергмана «У истоков жизни».

Polit.ru

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