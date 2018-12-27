Скандальную чиновницу — автора перла "Государство не просило вас рожать" — уволили от греха подальше

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал заявление об увольнении директора департамента молодежной политики Ольги Глацких. Эту информацию подтвердила пресс-служба губернатора. Напомним, что глава региональной молодежной политики, бывшая спортсменка, прославилась на всю Россию фразой, брошенной во время выступления перед общественниками-подростками: "Государство не просило ваших родителей вас рожать!"
Заявление об отставке Глацких датировано 26 декабря. В тексте чиновница попросила отпуск с 6 января по 6 февраля 2019 год с последующим увольнением.
Ольга Глацких, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года, стала главой областного департамента молодежной политики в 2016-м. Скандальную известность она получила после появления на YouTube видео со встречи с молодежью. Чиновница заявила, что государство молодым людям «в принципе ничего не должно, а должны родители», ведь государство «не просило их рожать». Высказывание чиновницы вызвало широкий общественный резонанс, однако сама она отделалась дисциплинарным взысканием, свою должность она сохранила.
Позднее Глацких отказалась от своего заявления, а затем извинилась за него. Губернатор Евгений Куйвашев тоже попросил прощения за слова своей подчиненной.
Напомним, что по данным социологов, в российском обществе все больше зреет запрос на некую справедливость - и на более человечное отношение к народу со стороны "властной элиты". Нельзя сказать, что "страна на грани взрыва", но некоторое напряжение между "верхами" и "низами" чувствуют многие - и такие фразочки, как у Ольги Галацких, не добавляют здесь гармонии уж точно. При этом любопытно отметить, что ее позиция нашла и определенный позитивный отклик - некоторые политики регионального масштаба выразили с ней солидарность.
В целом эта ситуация любопытна для обсуждения, согласитесь?
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Совершенно зря девушку наказали. Она, конечно, зря ляпнула прилюдно, нажила себе неприятностей, дурёха - но сказала-то она то самое, что все и так знают. Народ у нас отдельно, а государство (т.е. чиновники) - совершенно отдельно, и чиновники совершенно прекрасно без нас обойдутся (просто добывать российскую нефть, продавать ее на Запад и охранять границы страны - нужно не так уж много народу. Все остальные - должны выкручиваться как могут, а все речи о "благе народа" - это просто красивые слова). Получается, что дурёху наказали за то, что прилюдно сказала правду.
Совершенно правильно уволили неумную и чванливую особу! Из-за таких как она, и подрывается вера народная в Государство Российское! К счастью, это единичные случаи: в основном же у нас и руководящие работники, и простой народ - едины во мнении, что страна наша должна процветать, а для этого надо и деток рожать побольше, и каждому на своем рабочем месте трудиться не покладая рук - как это было во времена СССР. А ее неудачные слова - раздули в скандал враги нашей страны, всякие "либералы" и агенты Запада. Надо наказать не только ее, но и тех, кто помог вспыхнуть скандалу.
Я считаю, что это фейк, розыгрыш. Ну, или кто-то реально подговорил тетеньку сказать "правду-матку", чтобы проверить реакцию народа (реакция оказалась негативной, эксперимент поставлен, выводы делаются). Сейчас перебросят на другую работу (если это реальный человек) или перепрограммируют (если это компьютерный монтаж). Опять чем-нибудь будет руководить и какую-нибудь чушь нести, чтобы народ развлекать-отвлекать.
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