Скандальный протоиерей Смирнов дал показания следователям

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, протоиерей Русской православной церкви Дмитрий Смирнов побывал у следователей из-за начатой проверки в связи с его скандальным заявлением о «бесплатных проститутках».

«Да, ко мне обращались по этому поводу», — подтвердил священник «Газете. Ru». По его словам, он не боится уголовной ответственности, так как не видит ничего оскорбительного в своих словах.

«На самом деле я никого не оскорблял. Это, можно сказать, клевета и извращение той ситуации, которую создали журналисты», — пояснил священнослужитель.

Ранее СМИ сообщали, что СК РФ начал проверку в отношении Смирнова по статье о возбуждении ненависти и вражды. Смирнов ранее заявил, что гражданские жены — это временная утеха для мужчин, и сравнил их с бесплатными проститутками. Позднее священник заявил, что не укорял женщин, но осуждал мужчин, отказывающихся жениться.

Представители РПЦ, огромной и влиятельной структуры, озвучивают свои точки зрения по самым разным позициям современной жизни. Нравятся они не всем, но такого, чтобы высказывание служителя церкви, стало поводом проверки СК, еще не было.



А вот некоторые другие заявления представителей РПЦ:



По инф. rosbalt.ru

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