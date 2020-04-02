Скандальный протоиерей Смирнов дал показания следователям

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
«Да, ко мне обращались по этому поводу», — подтвердил священник «Газете. Ru». По его словам, он не боится уголовной ответственности, так как не видит ничего оскорбительного в своих словах.
«На самом деле я никого не оскорблял. Это, можно сказать, клевета и извращение той ситуации, которую создали журналисты», — пояснил священнослужитель.
Ранее СМИ сообщали, что СК РФ начал проверку в отношении Смирнова по статье о возбуждении ненависти и вражды. Смирнов ранее заявил, что гражданские жены — это временная утеха для мужчин, и сравнил их с бесплатными проститутками. Позднее священник заявил, что не укорял женщин, но осуждал мужчин, отказывающихся жениться.
Представители РПЦ, огромной и влиятельной структуры, озвучивают свои точки зрения по самым разным позициям современной жизни. Нравятся они не всем, но такого, чтобы высказывание служителя церкви, стало поводом проверки СК, еще не было.
А вот некоторые другие заявления представителей РПЦ:
Наверное, ни один наш соотечественник задается вопросом: «Почему мы, россияне, не имеем права пользоваться прибылью от экспорта нефти, газа и прочих ресурсов нашей богатой страны, а между тем уровень жизни неуклонно снижается?»
Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, протоиерей Русской православной церкви Дмитрий Смирнов побывал у следователей из-за начатой проверки в связи с его скандальным заявлением о «бесплатных проститутках».
В телеобращении к нации 25 марта президент РФ анонсировал целый ряд мер социальной поддержки, призванных финансово поддержать некоторые категории россиян. Несмотря на то что некоторые из них должны начать реализовываться уже 1 апреля (то есть фактически сегодня), у многих граждан до сих пор нет ясного понимания ни по поводу «осчастливленных» категорий, ни по тому, как именно эти выплаты будут назначаться и перечисляться. Попробуем разобраться...
Одним из самых громких событий в 90-е годы стало бракосочетание двух звёзд отечественного шоу-бизнеса - Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова. Их отношения неизменно привлекали внимание СМИ, не обошлось и без различных слухов, обвинений в фиктивности союза двух артистов с большой разницей в возрасте.
Госдума приняла в окончательном чтении закон, разрешающий продавать лекарства через интернет. Препараты, на которые нужен рецепт от врача, тоже можно будет продавать онлайн, но только до конца 2020 года.
Как и многие другие звёзды российского шоу-бизнеса, знаменитая балерина Анастасия Волочкова решила уйти в самоизоляцию на фоне эпидемии коронавируса. Карантин у балерины проходит в шикарном особняке в Подмосковье.
В Москве подсчитали, что еще примерно 25 тысяч россиян изъявили желание вернуться на родину из-за обстоятельств, связанных с эпидемией коронавируса и мерами по карантину и закрытию границ. Ранее в Россию прилетели уже около 150 тысяч соотечественников.
Сейчас, как можно заметить, процветает разноплановая интернет-торговля. В сети, кажется, можно купить всё что угодно: косметику и бытовую технику, мебель и спортивные товары, одежду и игрушки, книги и продукты питания, ювелирные изделия и строительные материалы. Наблюдая все это, может возникнуть идея тоже открыть свой интернет-магазин. Идея-то есть, а вот как это сделать в реальности? Тут существуют определенные алгоритмы.
В Европе по данным на 1 апреля от коронавируса COVID-19 скончались более 30 тыс. человек, почти половина из них — в Италии. А в целом в мире число зараженных приближается к миллиону человек. Рассказываем, что происходит в разных странах мира во время губительной пандемии.
Кто не помнит группу «Белый орел», которая в свое время покорила сердца миллионов меломанов. Их песню «Как упоительны в России вечера» до сих пор крутят на отечественном радио. Бизнесмена, который начал свою музыкальную карьеру, когда ему просто нужны были новые впечатления, Владимира Жечкова знают все, но вот о его жизни вне сцены мало кому известно. Историю вокалиста рассказывает портал TUT.by.
Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов прокомментировал обращение Президента РФ Владимира Путина.
187 лет, 2 апреля 1833 года, назад было впервые опубликовано полное издание «Евгения Онегина» Александра Пушкина. До этого роман в стихах, как его назвал сам автор, выходил отдельными главами, чем был очень доволен издатель писателя, думающий о капитале.
Родители осужденных по делу «Сети» попросили отпустить их детей из СИЗО под домашний арест из-за распространения коронавирусной инфекции. Они отправили обращения президенту РФ, в Генпрокурору, Следственный комитет, ФСИН и уполномоченному по правам человека.
Волна опасений снова охватила Британию: как сообщает газета The Sun, коронавирус нашли у камердинера Её Величества королевы Елизаветы II. Источник, приближенный к королевской семье, рассказал, что заболевший занимал весьма высокую должность и ежедневно контактировал с хозяйкой Букингемского дворца.
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