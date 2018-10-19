Скандал со взяточничеством в крымской "верхушке"

Басманный суд Москвы арестовал первого заместителя главы республики Крым Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении взяток, до 17 декабря. Сообщается также об арестах других высокопоставленных лиц региона, недавно присоединенного к Российской Федерации.

По словам следователя Максима Бакуна, сегодня Нахлупину было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ «в связи с систематическим получением взяток».

«Часть суммы взяток, получение которых ему вменяется, до настоящего времени не обнаружена. Мы предполагаем, что он может воспользоваться этими средствами, чтобы покинуть страну», — добавил следователь.

Должность вице-премьера Нахлупин получил в 2016 году, был задержан 17 октября в Москве. Задержание подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов.

Очевидно, по смежным делам арестованы также бывший замминистра транспорта Крыма Валентин Дукорский и бывший первый зампред комитета конкурентной политики Ярослав Сливка. Они арестованы судом в Москве на два месяца, обвинены по ч. 6 ст. 290 УК РФ в особо крупном взяточничестве — на 5 млн руб., с использованием служебного положения, передают СМИ.

По инф. rosbalt.ru

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