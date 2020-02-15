СК запросил у Канады данные по делу о массовом убийстве детдомовцев в Ейске

Следственный комитет направил в Канаду запрос на материалы судебных процессов против переводчика Зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера, которого проверяют на причастность к геноциду в 1942 году воспитанников Ейского детского дома. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По ее словам, Оберлендер служил переводчиком в Зондеркоманде СС, которая была направлена в Краснодарский край в 1942—1943 годах. Эсэсовцев возглавлял доктор Курт Кристман, с собой у них были мобильные газовые камеры. 9 и 10 октября 1942 года эсэсовцы совершили массовое убийство воспитанников Ейского детдома.
В декабре прошлого года Верховный суд Канады решил лишить Оберлендера предоставленного гражданства, поскольку ранее он скрыл от канадских властей свою службу в Зондеркоманде.
СК, основываясь на нормах международного права и национального законодательства, устанавливает все обстоятельства участия Оберлендера в составе Зондеркоманды. Согласно Уставу Международного Военного трибунала в Нюрнберге, убийства и истребление гражданского населения до или во время войны считаются преступлениями против человечности и не имеют срока давности.
Напомним, следственный комитет в конце октября 2019 года заявил о том, что изучил рассекреченные ФСБ архивные материалы об убийстве воспитанников Ейского детского дома. Из архивов стало известно, что в 1942—1943 годах в Краснодарский край была отправлена Зондеркоманда СС-10 «а». Ее возглавлял доктор Курт Кристман. На вооружении Зондеркоманды были мобильные газовые камеры. На Кубань она ехала для карательных операций против советских граждан.
В ходе этих операций 9 и 10 октября 1942 года члены Зондеркоманды совершили массовое убийство воспитанников детдома Ейска с помощью газовых камер. В этом участвовали начальник Гестапо города обер-лейтенант Бедедекер, комендант Ейска Кандлер и врач Гестапо Штрауха. Всего были убиты 214 детей. Их тела нашли в 1943 году в районе Широчанского хутора после освобождения Краснодарского края от оккупантов.
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Следственный комитет направил в Канаду запрос на материалы судебных процессов против переводчика Зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера, которого проверяют на причастность к геноциду в 1942 году воспитанников Ейского детского дома. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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