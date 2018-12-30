"Сыновьи чувства": избита пенсионерка 1944 года рождения

В подмосковном Жуковском пенсионерка попала в больницу после нападения собственного сына.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел в минувший четверг, 27 декабря. Мужчина в ходе ссоры с пожилой матерью избил ее и сломал ей нос.

Пенсионерка 1944 года рождения была доставлена на «скорой» с переломам носа и ушибами головы и тела. В полиции на мужчину завели уголовное дело за побои.

По инф. rosbalt.ru

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