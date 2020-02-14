Синоптики рассказали, какой погоды россиянам ждать в марте

Синоптики дали прогноз погоды на март. В первом календарном весеннем месяце чуть теплее обычного может быть на востоке и юге Коми, в Кировской области и Пермском крае, Башкирии, почти на всей территории Сибири, Урала. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

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В Москве ожидается температура около нормы. По ночам возможны заморозки до минус пяти градусов, а днем воздух будет прогреваться до плюс шести.

На северо-западе страны возможно понижение температуры до минус 15 градусов. В Коми ночью — до минус 20. На севере Центрального округа температура воздуха по ночам ожидается до минус девяти градусов. На юге — в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, в Калмыкии могут быть ночные заморозки до минус 5 градусов, днем — до плюс 10-15 градусов. В Краснодарском крае и на Северном Кавказе в марте возможно до плюс 20 градусов. В Свердловской, Челябинской, Курганской областях ночью до минус 15, а днем до плюс 3-8 градусов.

На востоке Таймыра и в Эвенкии не исключаются морозы до 40 градусов, в Якутии — 45. В Иркутской области и Красноярском крае ночью 30 мороза. На Урале — в Свердловской, Челябинской, Курганской областях — ночью до минус 15, а днем до плюс 3-8 градусов.

Больше нормы осадков ожидается в Мурманской области, на севере Карелии, на юге Таймыра, на северо-западе Якутии, на севере Красноярского края, на севере Камчатки.

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По инф. rosbalt.ru

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