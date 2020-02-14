Синоптики рассказали, какой погоды россиянам ждать в марте

Синоптики дали прогноз погоды на март. В первом календарном весеннем месяце чуть теплее обычного может быть на востоке и юге Коми, в Кировской области и Пермском крае, Башкирии, почти на всей территории Сибири, Урала. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
В Москве ожидается температура около нормы. По ночам возможны заморозки до минус пяти градусов, а днем воздух будет прогреваться до плюс шести.
На северо-западе страны возможно понижение температуры до минус 15 градусов. В Коми ночью — до минус 20. На севере Центрального округа температура воздуха по ночам ожидается до минус девяти градусов. На юге — в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, в Калмыкии могут быть ночные заморозки до минус 5 градусов, днем — до плюс 10-15 градусов. В Краснодарском крае и на Северном Кавказе в марте возможно до плюс 20 градусов. В Свердловской, Челябинской, Курганской областях ночью до минус 15, а днем до плюс 3-8 градусов.
На востоке Таймыра и в Эвенкии не исключаются морозы до 40 градусов, в Якутии — 45. В Иркутской области и Красноярском крае ночью 30 мороза. На Урале — в Свердловской, Челябинской, Курганской областях — ночью до минус 15, а днем до плюс 3-8 градусов.
Больше нормы осадков ожидается в Мурманской области, на севере Карелии, на юге Таймыра, на северо-западе Якутии, на севере Красноярского края, на севере Камчатки.
Синоптики дали прогноз погоды на март. В первом календарном весеннем месяце чуть теплее обычного может быть на востоке и юге Коми, в Кировской области и Пермском крае, Башкирии, почти на всей территории Сибири, Урала. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Президент РФ Владимир Путин считает, что второе чтение в Госдуме законопроекта о поправках в Конституцию можно «немножко отложить». Об этом он заявил на встрече с рабочей группой по подготовке изменений Основного закона. А ведь предстоит еще всенародное голосование по этим поправкам, о судьбоносности которых было совсем недавно заявлено... Что-то пошло не так?
Ни для кого не секрет, что сегодня чиновники всех уровней массово заводят аккаунты в социальных сетях. Это касается не только конкретных должностных лиц. Свои странички в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и других подобных ресурсах имеются у всех населённых пунктов РФ, где есть Интернет, – даже у руководителей крошечных сельских поселений. Позиционируется вся эта сетевая активность как «близость к народу и его проблемам». Но, как показывает практика, в реальности всё порой получается с точностью до наоборот.
Президент РФ Владимир Путин одобрил идею зафиксировать в Конституции понятие брака как союза мужчины и женщины. Это правильно, заявил Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон.
Ситуация с лекарствами в детской онкологии остается сложной, признала гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, доктор медицинских наук, профессор Галина Новичкова.
С начала года СМИ рассказали уже несколько историй брошенных родителями детей. Одна из них произошла в московском «Шереметьево», где мужчина оставил двух своих сыновей. В итоге мужчину задержали в Хабаровске, в отношении него возбуждено три уголовных дела: об оставлении детей в опасности, истязании и краже. Второй случай произошел на днях в Москве, где младенца нашли на снегу около подземного перехода. Выяснилось, что его оставила 29-летняя женщина, которая приехала в Россию из СНГ. Рассказываем об этих случаях подробнее.
Красивые и умные женщины часто остаются одни, так как мужчины на подсознательном уровне избегают отношений с ними. (Мужчинам надо не бояться умных дам, просто нужно самим подтягивать свой интеллект! - прим. МГ.)
Организация «Общественный контроль» проверила качество молока, которое продается в магазинах Петербурга. Из 11 образцов, закупленных экспертами, 7 не соответствуют ГОСТу. (Здесь стоит оговориться, что это касается молока не только из магазинов Петербурга, но и других городов - ведь товары везде поставляют примерно одинаковые. - прим. МГ.)
Продать ненужную одежду и купить новую по приемлемой цене, найти услуги массажиста или предложить свои, к примеру, по передержке животных – все это и многое другое легко сделать с помощью современных досок объявлений в интернете. Данный формат пользуется большой популярностью среди пользователей, потому что это действительно очень удобно.
Волгоградские полицейские задержали ветеринарного врача, подозреваемого в систематическом получении взяток от директора организации, занимающейся продажей куриных яиц. Ветеринар без проверки выдавал свидетельства о безопасности товара. (Получается, что быть уверенными в качестве продуктов животного происхождения, можно не всегда. Это только один вскрывшийся случай, а сколько еще может быть неизвестных... прим. МГ.)
Уже третий год официальным представителем крупнейшего мирового производителя детских велосипедов в Беларуси является сеть магазинов велосипедной техники и аксессуаров VELOZONA.BY. За это продолжительное время клиенты смогли оценить качество и высокие показатели безопасности данной продукции. Разнообразие моделей для любого возраста позволяет купить детский велосипед в Минске, который непременно понравится вашему ребенку. А для того, чтобы научить малыша кататься на нем, потребуется совсем немного времени.
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