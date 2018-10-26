Сын Натальи Королёвой не пойдет по стопам матери

Сын украинской певицы Наташи Королевой не хочет идти по стопам звездных родителей. 16-летний Архип не собирается становиться публичным человеком, хотя его вокальные данные фанаты Наташи считают достойными.

Как выяснилось, Архип отдает предпочтение изучению языков. Интересно, что из всех вариантов он выбрал японский. Своими интересами отпрыск несказанно удивил звездных родителей.

Королева заверяет, что они с Тарзаном никак не помогают наследнику, а тот и сам предпочитает не уточнять, кто его родители.

Источник: "Аргументы недели"

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