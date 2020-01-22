Сын Любови Полищук боялся её «до судорог»

Сын известной актрисы Любови Полищук Алексей Макаров долгое время хранил обиду на звездную маму - он не мог простить ей несчастного детства, в котором так долго ощущал себя ненужным ребенком.

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Популярная артистка развелась с его отцом, артистом Валерием Макаровым, когда мальчику было около четырех лет, и он оказался в интернате.



- Родители что-то там между собой выясняют, а я живу в интернате. Естественно, у меня была обида на них. Было бы странно, если бы ее не было. Я видел, как родители моих сверстников зацеловывают их, а мои в это время разбираются с отношениями, — признался Алексей.



Но и когда мама забрала сына, отношения лучше не стали – непростой характер Любовь Григорьевны пугал ребенка, а тот, в свою очередь, слишком сильно напоминал женщине бывшего мужа.



- Когда она поняла, что я превращаюсь в неуправляемого подростка, начинала орать. И я в этом момент боялся ее до судорог, потому что она была очень звонкая, а энергетика страшнейшая, которая и мне передалась, — рассказал Макаров в программе канала НТВ «Однажды».



С годами матери и сыну удалось примириться, тем более, что и сам Макаров оставил семью и дочь, а выбрав актерскую профессию, не смог удержаться от соблазнов - злоупотреблял алкоголем, скандалил с близкими.



- Я нажрал 127 килограммов. У меня были запои. Это сильно меня подкосило - и здоровье, и отношения с людьми, — поделился с журналистами сын Полищук.

По инф. argumenti.ru

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