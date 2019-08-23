Симптомы те же: в больницу Ульяновска попала женщина, под подозрением снова масло…

В Ульяновске госпитализировна еще одна пострадавшая с подозрением на отравление подсолнечным маслом домашнего изготовления. У нее те же симптомы, что и у других отравившихся. Напомним, что мы уже писали об этой трагедии с отравившимися "домашним продуктом" людьми.

Как передает «Интерфакс», новая пострадавшая была знакомой семьи, где изготовили это масло.

По последним данным, маслом отравились 13 человек, и двое из них двое умерли. Среди пострадавших четыре ребенка. Сейчас в больницах остаются семеро взрослых и двое детей.

Как сообщалось, в крови пострадавших нашли крысиный яд кумарин. Масло изготовил у себя дома пенсионер, получив семечки из Самарской области. Мужчина оставил масло себе и раздал знакомым. Все 200 литров подсолнечного масла, изготовленного из отравленных семечек, были изъяты.

Не исключено, что инцидент связан с массовым отравлением 69 мигрантов из Узбекистана в Самарской области.

Стоит напомнить уважаемым читателям, что на сайте "Мои года" есть много подборок информации по разным заболеваниям, в том числе и отравления. Например:

По инф. rosbalt.ru

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