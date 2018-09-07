Силуанов обещает реанимировать ИПК к 2020-му. Поверим? Воспользуемся?

Система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) может заработать через два года — в 2020-м, заявил первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов в пятницу на Московском финансовом форуме.

Как сообщает «Интерфакс», Силуанов уточнил, что сейчас идет обсуждение «деталей системы» на уровне кабмина. По мнению Силуанова, с внедрением системы удастся «убить двух зайцев»: деньги будут работать как на гражданина, так и на экономику. Скорее всего, запуск ИПК начнется в 2020 году, предположил он.

По словам главы Минфина, новая накопительная система ИПК позволит гражданам формировать свою пенсию, чтобы при уходе на заслуженный отдых потери в доходах были минимальными. Кроме того, средства ИПК можно будет снимать со счета, например, для решения проблем со здоровьем.

Напомним, что система ИПК была анонсирована в 2016 году, после того как был в очередной раз продлен мораторий на пенсионные накопления. Система ИПК предполагает, что работающий человек сможет сам откладывать деньги на пенсию через НПФ. Максимальный размер взносов — 6% от зарплаты. Сейчас разрабатывают закон об ИПК. Эксперты еще в 2016 году подвергали сомнению успешность этой системы, указывая, что у подавляющего большинства россиян попросту не будет «лишних» денег на то, чтобы откладывать их на пенсию.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ