Сидят дома москвичи, сидят нижегородцы, сидят амурцы...

Действующее в Москве правило, согласно которому пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями должны сидеть дома, планируется распространить и на другие регионы России с высоким количеством заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу по коронавирусу при Госсовете. Только вот в случае с пенсионерами из регионов речь о выплатах за примерное поведение на карантине не поднимается...

По словам Собянина, центральные власти не имеют полных данных о распространении коронавируса в регионах. «Реальной картины и в мире никто не знает», — констатировал мэр Москвы.

Он призвал поручить главе администрации президента дать распоряжение полпредам, чтобы ситуацию стали жестко контролировать.

Общее число заболевших в РФ достигло 658 человек. За последние сутки заразившихся COVID-19 в России стало больше на 163 человека. Инфицированных обнаружили в 20 регионах страны, сообщает оперштаб по коронавирусу.

Какие меры принимают власти для того, чтобы сдержать распространение пандемии? В Коммунарках работает современная больница, в которой получают помощь зараженные инфекцией (ее уже успел посетить Владимир Путин и всем остался доволен), кроме того, в Подмосковье ведется строительство инфекционной больницы у деревни Голохвастово, в 30 км от МКАД. Медучреждение станет дополнительным стационаром для инфекционной больницы № 1 и того самого комплекса в Коммунарке. Также инфекционную больницу с нуля строят в Уфе. Помимо этого Минздрав в тандеме с Минкомсвязи создали специальный веб-сервис по коронавирусу. Он позволяет пользователю определить свою принадлежность к группам риска по коронавирусу, вести «дневник здоровья» в режиме онлайн и быстро узнать, к какому медучреждению прикреплен человек. Также премьер Мишустин поручил Минкомсвязи разработать систему отслеживания людей, которые контактировали с зараженными коронавирусной инфекцией, что должно также сдержать распространение инфекции. Помимо этого планируется накладывать серьезные штрафы для нарушителей карантина и запретить работу кинотеатров, клубов и развлекательных центров. Поможет ли все это? Как знать. Хочется верить, что да. Но все зависит от нас самих, от нашей сознательности и ответственности.



По инф. rosbalt.ru

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