Шутка ли? Якутский чиновник ищет заместителей по долголетию и духовному развитию

Глава одного из районов Якутии Федор Борисов вызвал у местных жителей недоумение своим рассказом о новой структуре управления под его началом. Чиновник захотел, чтобы у него был заместитель по духовному развитию и советник по художникам. (Такие пожелания якутского чиновника вызывают улыбку! Многие, наверное, посчитали, что Борисов не совсем в своем уме, но с другой стороны, широты мысли ему точно не занимать! - прим. МГ.)

Один из пользователей портала YKT.ru опубликовал видеозапись с первой планерки главы Хангаласского улуса Федора Борисова. Чиновник перечисляет свои пожелания насчет заместителей и советников.

«Считаю, что у меня бы должен быть заместитель по долголетию и здоровью. Очень много талантливых людей, поэтому у меня бы должен быть заместитель по духовному развитию. А также мы подразумеваем, что у меня бы должен быть заместитель по инфраструктуре. То есть по достойной бы жизни населения. И этот человек, заместитель, должен бы думать только о том, как мы должны бы хорошо жить. Нашему человеку обязательно надо, чтобы он работал и получал зарплату. Поэтому бы должен быть бы заместитель по занятости и трудоустройству. Так. Ну, и еще один бы заместитель — управадмистрации. Моя бы главная задача — это координация, ну и экономика и финансы за мной. Потому что финансы надо распределять по поровну денег, чтобы ни у кого бы не было… вот бы золотую серединку бы так», — заявил Федор Борисов.

Кроме того, глава района, где живут 32 тыс. человек, решил кардинально расширить штат советников: «В настоящее время советников двое. Этого, я считаю, мало. Поэтому советники должны быть практически по всем направлениям. Им надо расширить полномочия. Вот, допустим, советники должны быть по краеведению, по художникам, писателям, по спорту обязательно».

Комментаторы сочли такую структуру раздутой и раскритиковали чиновника за леность. Впрочем, некоторые пользователи не уверены, что чиновник говорит всерьез, и считают, что все это было сказано с иронией и с намерением, наоборот, сократить число заместителей.

А вообще, отечественные чиновники - частенько вляпываются в скандалы. Часто - просто от недалекого ума, часто - от элементарного неумения вести себя (а ведь в наше время онлайн-открытости очень трудно скрыть нелепое или хамское поведение!):

По инф. rosbalt.ru

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