Шойгу устроил подчиненным разнос за бездушие к военным пенсионерам

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на закрытой части селекторного ведомственного совещания поручил своему первому заместителю Руслану Цаликову и Генштабу разобраться с каждым случаем «проявления бездушия должностных лиц военного ведомства при работе с людьми». Министр сетует, что подрывается "вера в командиров"...

По словам Шойгу, во избежание таких ситуаций в будущем необходимо принять жесткие меры. Речь идет, в частности, об отказе военкомата признать требования вдовы погибшего в Сирии капитана под предлогом того, что он не являлся ветераном боевых действий. Подобные случаи министр назвал «вопиющими».

Женщина, получив отказ военкомата, обратилась в суд с иском о признании ее права на надбавку к пенсии по потере кормильца. После гибели мужа она осталась одна с детьми. Судья удовлетворил ее иск, обязав Минобороны выплачивать пособие.

В качестве другого примера Шойгу привел историю моряков спасательного буксира «Алтай», признанных участниками боевых действий, но только через суд сумевших получить полагающиеся им льготы в полном объеме. В целом, отметил министр, «в последнее время в судах неоднократно рассматривались дела, касающиеся денежных выплат военнослужащим и членам их семей».

Люди вынуждены обращаться в суд «из-за формального отношения отдельных должностных лиц», подчеркнул Шойгу, уточнив, что в большинстве случаев речь идет о сотрудниках военкоматов.

«Не позволю подрывать веру наших военнослужащих в свое руководство», — предупредил глава Минобороны своих подчиненных. Тех должностных лиц, которые «проявили бездушие, сидя в тылу», Шойгу велел «отправить в более горячие места, где ежедневно надо подтверждать свой профессионализм на полигонах».

Напомним, что одновременно в публичной сфере разворачивается скандал с группой "пенсионеров Росгвардии", о котором доложено Владимиру Путину.

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Что касается "разноса" подчиненным со стороны Шойгу, то обращает внимание на себя акцент на «вере военнослужащих в свое руководство». Такое впечатление, что рассуждает какой-то генерал царской армии начала прошлого века ("слуга царю, отец солдатам"). При чем тут вообще вера? Нормальна ситуация, когда профессионалы - что на производстве, что в госуправлении, что в армии - не "верят", а ЗНАЮТ: на их стороне - Закон, их интересы надежно защищены от произвола бюрократов и дураков! А "верить" в высокопоставленных чиновников (которых завтра могут запросто разжаловать и засадить в тюрягу) - это просто как-то смешно в России...

Polit.ru

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