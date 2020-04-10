Шойгу просит Чехию передать России снесенный памятник Коневу

Министр обороны Сергей Шойгу написал письмо чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать России снесенный в Праге памятник маршалу Ивану Коневу. Обращение опубликовано в четверг, 9 апреля, на сайте компартии Чехии и Моравии.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

«Прошу Вас как можно скорее передать памятник Российской Федерации. Ожидаем от Вас информацию о месте и времени его передачи. Если решение данной проблемы требует финансовых расходов, мы готовы полностью их оплатить», — говорится в письме главы российского военного ведомства.

Шойгу так же выразил сожаление действиями органов самоуправления района Прага-6, которые накануне 75-ой годовщины Победы снесли памятник герою и освободителю Европы от нацистов. Министр напомнил, что проведенная в 1945 году военная операция по освобождению Праги сохранила жизни сотен тысяч чехов.

Шойгу также напомнил, что СССР заплатил за освобождение Европы от нацизма огромную цену. В ходе одной лишь пражской стратегической операции погибло и было ранено более 50 тысяч советских граждан, которые боролись за свободу и независимость чешского народа.

Руководитель пресс-службы Минобороны Чехии Ян Пейшек в интервью онлайн-изданию Parlamentní Listy, подтвердил получение письма, однако отметил, что «памятник не наш, поэтому мы не можем пойти навстречу российской стороне».

«Речь не идет о военном захоронении и памятник по-прежнему является имуществом Праги-6», — сказал чиновник.

Ранее Сергей Шойгу попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос советских монументов, в том числе памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге.

Памятник Коневу был открыт 9 мая 1980 года, он является работой скульптора Зденека Крыбуса и архитектора Вратислава Ружички.

По инф. pnp.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...