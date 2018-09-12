Шоу "Иван Краско и его девицы": на сцену выпущена еще и "юная любовница"

Пока еще законная супруга 87-летнего актера Ивана Краско Наталья Шевель набросилась на его новую пассию Юлию Кичемасову в студии «Первого канала».

Девушка облила конкурентку водой. Через некоторое время та решила отомстить и сделала то же самое, после чего участницы шоу устроили небольшую потасовку. Сам Краско в конфликт не вмешивался.

Как сообщалось, Иван Краско разводится с 28-летней супругой Натальей Шевель. Та якобы не хочет рожать ему детей. Через некоторое время у Краско появилась новая возлюбленная — 27-летняя Юлия Кичемасова.

По инф. rosbalt.ru

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