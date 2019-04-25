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Шотландцы вновь ставят вопрос об отделении от Британии
Митрофан КОСТЕЕВ, по инф. rosbalt.ru   
25 Апреля 2019 г.
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Власти Шотландии готовят референдум о независимости региона от Великобритании. Голосование может пройти до 2021 года, сообщила первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен, ее цитирует AP. В русскоязычном (да и не только) интернете наверняка опять усилится разговорчики о "начале конца единой Европы" и так далее. Посмотрим, как дальше будут развиваться события, но уж точно не следует ждать попыток "ввода войск в сепаратистский регион"...

Шотландцы вновь ставят вопрос об отделении от Британии

Она отметила, что для проведения референдума нужно получить одобрение правительства в Лондоне, но пока оно занято Brexit.

Первый референдум прошел в 2014 году. Тогда 55% шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании. Этот вопрос вновь возник на повестке дня в марте 2017 года, однако власти Шотландии решили дождаться официального выхода Британии из ЕС.

Напомним, что Шотландия - не единственный регион в Европе, который периодически ставит вопрос о своей независимости - скажем, Каталония постоянно муссирует тему своего гипотетического выхода из-под владычества испанской короны. В русскоязычном (да и не только) интернете наверняка опять усилятся разговорчики о "начале конца старушки Британии", да и самой единой Европы тоже. У всех этих процессов - сложные корни и неоднозначные последствия (если идеи о независимости реализуются, конечно). Но для жителей постсоветского пространства гораздо важнее наблюдать другое: способы решения конфликтных ситуаций без применения силы. Ведь вряд ли кому-то в Лондоне (кроме откровенных сумасшедших) придет в голову мысль, что в Шотландию надо "направить танки для подавления сепаратистов". Уж наверняка решат как-то без крови, по-джентльменски. Чему и надо учиться...

По инф. rosbalt.ru

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