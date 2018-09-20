Шок: заживо похоронила собственного внука

В Хатлонской области Таджикистана задержали 58-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве собственного внука.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, днем 18 сентября на территории сельского джамоата (общины) Ифтихор района Джоми в водосточном канале было найдено тело трехлетнего мальчика. Сотрудники милиции установили, что ребенок был похоронен заживо утром 12 сентября. Преступление, по данным правоохранителей, совершила его бабушка.

По информации Akhbor, все время, пока искали ребенка, «убийца строила из себя бабушку, убитую горем».

Женщине предъявлено обвинение по уголовной статье «Убийство заведомо несовершеннолетнего либо лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Ей грозит от 15 до 25 лет тюрьмы с конфискацией имущества либо пожизненное заключение.

По инф. rosbalt.ru

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