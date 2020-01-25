Шок: в Красноярске под руководством экс-чиновника снимали детское порно!

В Красноярске правоохранители нашли студию по производству порнографии с участием несовершеннолетних. Ее возглавлял директор центра реабилитации и социальной адаптации «Енисей» Антон Мишин. С 2008 по 2012 год он работал в правительстве Томской области, сообщает в своем Telegram-канале издание «Борус».

По версии следствия, осенью 2019 года подозреваемые снимали несовершеннолетних в коттедже и квартире «в целях изготовления порнографических материалов». Сейчас устанавливают количество потерпевших. Возраст девушек составляет от 15 до 18 лет.

Следователи возбудили уголовное дело по п. б ч.2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов). Сейчас правоохранители подозревают в этом преступлении двух мужчин. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Центр реабилитации и социальной адаптации «Енисей» занимается лечением наркомании, алкоголизма и игровой зависимости и сотрудничает с местным Минздравом и ГУФСИН. По данным «Боруса», в июне 2016 года комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края допустила Мишина к работе с несовершеннолетними.

Жуткое и гадкое преступление! Напомним, что "порнуха" сама по себе вещь нечистоплотная и в обществе пристрастие к ней и ее распространение порицаются - но, когда речь идет о взрослых людях, мы можем говорить о морали и психологии сознательных и правоспособных граждан, хотя бы. Но тут речь идет о вовлечении в нездоровый "бизнес" подростков, не вполне осознающих что они делают... Зачем нужны вообще такие гадкие зрелища? Дело в том, что ими заведомо интересуются люди, склонные к страшному греху педофилии ...

По инф. rosbalt.ru

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