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Шок: расследуется "купля-продажа" новорожденного
По инф. rosbalt.ru   
18 Сентября 2018 г.
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Две женщины предстанут перед судом по обвинению в купле-продаже ребенка.

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По данным Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ, жительница города Омска, не имея возможности содержать новорожденного ребенка, решила подарить свою новорожденную дочь учительнице младших классов из Санкт-Петербурга, с которой познакомилась через Интернет. «Покупательница» приехала в Омск и с помощью подложных документов вывезла ребенка в Санкт-Петербург. О совершенном преступлении правоохранительным органам сообщила знакомая матери ребенка.

Теперь обе участницы «сделки» обвиняются по п. «б, д, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов).

По инф. rosbalt.ru

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