Шок: омский депутат избил пенсионера

В городе Тюкалинск Омской области 67-летний пенсионер пожаловался на местного депутата, который избил его из-за плохо убранного снега. Об этом рассказал депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко в своем Telegram-канале.

По словам Петренко, инцидент произошел на заправке. Депутат начал предъявлять претензии пенсионеру по поводу уборки снега. Когда он увидел, что мужчина не реагирует на его наставления, то «свалил дедушку на землю и начал его пинать, в том числе по голове». Петренко уточнил, что депутату сейчас примерно 50 лет и раньше он работал учителем физкультуры.

Пенсионера отправили в больницу. Врач сообщил начальству, что повреждений и травм у потерпевшего нет. Когда медик увидел Петренко, то начал кричать и спрашивать цель визита.

«Потом достал телефон и позвонил тому самому депутату, который и избил потерпевшего, после чего при нас стал докладывать ему в мелочах, что тут "двое пришли и что то вынюхивают", даже спросил, что с нами делать, пока он не приедет. Узнав, однако, что депутат тем временем едет с Омска и быстро не появится, пытался у него выяснить как с нами поступить», − рассказал Петренко и добавил, что разговор он записал на диктофон.

По данным издания «Подъем», нападавшего депутата зовут Александр Тришин. Он отрицает, что избил пенсионера.

Директор заправки, где произошел инцидент, рассказал, что Тришин – «известный скандалист», который занимается единоборствами.

«Депутат Александр Тришин совершенно по непонятным причинам ударил нашего механика. Ему 67 лет, он пожилой человек, ранее перенёс операцию на сердце. Депутат ему нанёс несколько ударов по лицу и телу. Я не думаю, что наш сотрудник мог что-то ему такое оскорбительное сказать. Просто в тот день у депутата был день рождения. Кто знает, под каким препаратами он мог быть», − рассказал директор АЗС.

Сейчас пенсионер находится под наблюдением медиков. Он уже написал заявление в Следственный комитет, сотрудники которого начали проверку. Петренко уточнил, что избиение засняли камеры наблюдений. Также произошедшее видели свидетели.

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Polit.ru

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