Шок: няня заклеила ребенку рот скотчем из-за громких разговоров

В одном из детсадов города Березники Пермского края няня заклеила ребенку рот скотчем за то, что он слишком громко разговаривал. Теперь пятилетний мальчик боится ходить в детский сад, рассказала порталу 59.ru мама дошкольника.

По ее словам, в пятницу вечером ребенок сказал матери, что больше не хочет идти в детский сад, что ему страшно. «Когда мы стали спрашивать почему, рассказал, что злая нянечка заклеила ему рот скотчем из-за того, что ей не понравилось, как он себя вел. Другие дети подтвердили, что это действительно было. Няня в телефонном разговоре тоже не стала скрывать, что совершила. По ее словам, мой сын очень громко говорил и не отреагировал на ее просьбу говорить потише, поэтому она заклеила ему рот скотчем. Няня извинилась, признала, что была неправа. Но я все равно считаю, что человеку, который позволяет себе такие вещи, не место в детском саду», — объяснила мать детсадовца.

Заведующая детским садом подтвердила, что такой инцидент в учреждении был. «Эта няня у нас уже не работает, — заявила заведующая. — Это был новый сотрудник, еще на испытательном сроке. При принятии на работу женщина произвела приятное впечатление. У нее трое своих детей, поэтому мы считали, что она справится с обязанностями».

Мать мальчика удовлетворена решением об увольнении помощника воспитателя.

По инф. rosbalt.ru

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