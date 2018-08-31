Шок: на Алтае судят священника-педофила

В Алтайском крае священник оказался педофилом. Как уточнили в пресс-центре МВД, речь идет о настоятеле храма Богоявления Господня в селе Черемное Павловского района.

По версии правоохранителей, 20 июля он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2005 года рождения. Инцидент произошел на берегу реки Обь в Барнауле.

Против священнослужителя возбуждено дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении не достигшего 14-летнего возраста (ч. 4 ст. 132).

По инф. rosbalt.ru

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