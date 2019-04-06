Шок: харьковский дедуля попался на съемках детского порно

В Харьковской области мужчина пенсионного возраста занимался изготовлением детской порнографии. Как сообщает «112 Украина», он развращал малолетних девочек из малообеспеченных семей, фотографировал их обнаженными, а затем продавал фото.

Правоохранители установили, что к таким «фотосессиям» мужчина привлек минимум трех детей.

Дело раскрылось, когда полицейские нашли в подсобном помещении котельной, где он работал мастером, 9-летнюю девочку, мать которой, обеспокоенная ее отсутствие в течение нескольких часов, обратилась с заявлением в праоохранительные органы. Выяснилось, что пенсионер покупал ребенку еду, приглашал к себе в гости и во время одного из таких визитов он стал развращать малолетнего ребенка. Чтобы девочка ничего не рассказала родителям, «дяденька» закрыл ее в подсобном помещении.

Впоследствии выяснилось, что пенсионер развращал и старшую сестру потерпевшей. Ранее мужчина уже был судим за развращение несовершеннолетних.

По инф. rosbalt.ru

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