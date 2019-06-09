Шок: 11-летняя школьница "залетела" от трудового мигранта

В Подмосковье 47-летний мигрант из Узбекистана попал под уголовную ответственность после того, как стало известно, что от него забеременела школьница.

Тревогу забила мать 11-летней девочки, обратившая внимание на ее растущий живот. В итоге, гинеколог подтвердила опасения женщины. Оказалось, что школьница забеременела от гастарбайтера, с которым вначале "была в отношениях".

Подозреваемый в растлении ребенка находится на территории России по временной регистрации, официально числится безработным.

По факту произошедшего в ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. По версии следователей, мужчина насиловал школьницу в Лыткарино с июня 2018 года по январь 2019 года. Во время осмотра врачи установили беременность 21-22 недели.

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Ужасная история, конечно! Вызывает оторопь и цинизм мужчины, но (еще больше, если вдуматься!) — окружение девочки, ее семья. Если ребенка насиловали в течение нескольких месяцев - то как на его состояние не обратили внимание близкие?! Ведь такие вещи не могут не сказаться на поведении, внешнем виде, моральном состоянии девочки... Если же это были "отношения" (т.е. подросток "получал удовольствие", и такое может быть в эпоху акселерации!) - то ведь и это тоже должно было сказаться на его поведении в быту... Что-то странное, вы не находите? В любом случае, ждем подроностей истории и... лишний раз тревожимся за собственных внучек!

По инф. rosbalt.ru

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