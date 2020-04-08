Школьница и студентка сожгли дачу ради... «интересного видео»

В Канске Красноярского края школьница и учащаяся колледжа сожгли чужую дачу ради видео для соцсетей.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Как сообщили в полиции региона, дача сгорела в районе поселка Строителей. Следователи сразу заподозрили поджог. Были задержаны 20-летняя студентка техникума и 15-летняя школьница.

На допросе одна из них рассказала, что она с подругой гуляла по поселку в поисках интересных кадров. Девушки проникли в незапертый дачный домик и развели там костер ради красивых кадров. Сняв видео и фото девушки, не потушив костер, ушли. Видео с костром в доме они опубликовали в соцсетях. На следующий день они вернулись на место преступления и увидели, что дом сгорел дотла.

Ущерб устанавливается. Против поджигательниц планируют возбудить уголовное дело об «умышленном уничтожении чужого имущества».

Мы живем в эпоху глобального технологического прорыва, и социальные сети давно стали для всех обыденностью. Наши дети и внуки постоянно снимают какие-то видеоролики и делают фото, чтобы выложить их в соцсети. Вот только страшно, что при этой порой они напрочь забывают о правилах безопасности, и вот, как выяснилось, даже посягают на чужую собственность. Пожалуйста, поговорите со внуками, объясните им, что никакие гаджеты не стоят того, чтобы рисковать жизнью и свободой.



Еще на эту непростую тему:

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...