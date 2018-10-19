ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Школьники в Петербурге отравились парами ртути, найдя банку с ней возле дома
По инф. rosbalt.ru   
19 Октября 2018 г.
Изменить размер шрифта

rtut

В Петербурге возбуждено уголовное дело по статье «незаконный оборот ядовитых веществ» из-за массового отравления школьников ртутью, сообщили «Росбалту» в пресс-службе городского Следственного комитета.

Ртуть в школу № 339 Невского района принес мальчик. Он вместе с одноклассниками изучал металл на площадке для скейтбординга, где потом была зафиксирована концентрация паров опасного вещества. По последним данным, отравились семь человек.

11-летний школьник нашел банку с ртутью во дворе дома в невском районе. Он стал первым госпитализированным с отравлением.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 