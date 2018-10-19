Школьники в Петербурге отравились парами ртути, найдя банку с ней возле дома

В Петербурге возбуждено уголовное дело по статье «незаконный оборот ядовитых веществ» из-за массового отравления школьников ртутью, сообщили «Росбалту» в пресс-службе городского Следственного комитета.

Ртуть в школу № 339 Невского района принес мальчик. Он вместе с одноклассниками изучал металл на площадке для скейтбординга, где потом была зафиксирована концентрация паров опасного вещества. По последним данным, отравились семь человек.

11-летний школьник нашел банку с ртутью во дворе дома в невском районе. Он стал первым госпитализированным с отравлением.

По инф. rosbalt.ru

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