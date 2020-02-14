Школьникам Петербурга предложили сыграть в «блокадную семью». Совсем сдурели...

Пользователей соцсетей возмутила инициатива петербургских родителей сыграть в ролевую игру «Блокадная семья». Скриншот поста из группы «ВКонтакте» опубликовали пользователи.

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Тематическая программа предназначалась для школьников 2-5 классов. Игроки должны были разделиться на команды и выбрать стратегию выживания на нескольких этапах: бомбоубежище, распределение обязанностей, распределение продовольствия, спасение города, письмо с фронта и прорыв блокады. Стоимость проведения такой программы — 8 тысяч рублей.

«Мы постаралась создать совершенно новый формат занятия, посвященного годовщине снятия блокады, — пишут организаторы. — Ведущий — военный реконструктор, настоящий знаток истории».

Подписчики не оценили креатив авторов и назвали идею издевательством над историей.

«Победобесие продолжает покорять все новые глубины дна. Финиша у этой шизофрении не будет, и не надейтесь», — прокомментировал один из пользователей.

«Это не школа, а дом кретинов!» — резко высказал свое мнение еще один.

«Такая программа не проводилась и проводиться не будет, — рассказала „Росбалту“ организатор Ольга Анисимова. — Признаем, что слово „игра“ к программам на тему войны и блокады неприменимо. Обращаем ваше внимание, что никакой развлекательной составляющей не предполагалось».

По ее словам, общественный резонанс спровоцировала «чья-то хейтерская подводка» к посту об этой инициативе. Повышенный интерес СМИ к этой теме Анисимова назвала спекуляцией и попыткой возбудить дальнейший хейт в целях пиара.

Все попытки россиян показать детям, какой ценой в годы блокады давалась жизнь, оказываются провальными, и ничем другим, кроме как глумлением, их назвать нельзя. Просто память об этом событии должна жить в сердцам, передаваться из уст в уста, а использовать его как повод для детской игры - это не что иное, как дурной тон. Лучше уж просто классные часы проводить, причем не для детей младших классов, а для старшеклассников, которые уже способны что-то в этом понять...

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По инф. rosbalt.ru

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