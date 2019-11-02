Школьные нравы: кто на «новенького»? Все! И с удовольствием...

Очередной случай нападения на школьника произошел в Ленинском районе Новосибирска, следователи проводят проверку сообщений СМИ. А в северном Надыбе на подростка напали сверстники по "благородному" мотиву - заподозрили его в педофилии...

По данным регионального СК, десятилетний ученик четвертого класса был новеньким в школе, а нападавший «отрабатывал на нем удары и красовался перед одноклассницами».

Жестокое избиение произошло после уроков в 300 метров от школьного крыльца, а классный руководитель узнала об этом только от матери пострадавшего мальчика.

По словам учительницы, избитый ребенок всегда был «очень вспыльчивым», реагирующим на любые резкие высказывания. При этом он бывал замечен в драках, хотя «на вид был тихоней».

СМИ сообщают также, что, как и в других случаях школьных зверств, происходящее записывалось на камеру телефона.

По факту нападения на мальчика проводится уголовно-процессуальная проверка.

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А в Надыме двое подростков избили своего сверстника-инвалида, поскольку приняли его за педофила. Видео выложили в интернет. Потом там же появилось их видео с извинениями — подросток оказался ни в чем не виноват.

Ребенка повалили на землю и стали пинать, он повторял «Я не виноват», пишет Znak.

Затем появилось другое видео, уже с извинениями от нападавших. По их словам, они неверно поняли ситуацию — подслушав разговор детей, подростки решили, что инвалид — педофил. Однако знакомые избитого мальчика говорят, что ни к чему подобному подросток не причастен.

Полиция доследственную проверку по факту избиения подростка. Личности нападавших уже установлены.

...Горячие головы, кипящие подростковые страсти, стремление утвердиться силой - все это совершенно знакомо любому поколению. Можно подумать, в нашем детстве не было такого! Было. Но в том-то и дело, что нельзя спокойно относиться к проявлениям подростковой жестокости (мол, "подрастут - одумаются"). Нет, не все из жестоких сегодня мальчишек - вырастут негодяями, конечно. Но все взрослые преступники, совершающие самые кровавые преступления сегодня - непременно в детстве были либо инициаторами, либо жертвами школьной травли. Так закладывается кодекс жестокости и культа силы - приводящего и к домашнему насилию тоже

По инф. rosbalt.ru

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