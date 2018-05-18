Шесть стран Европы вызывают в суд "за слишком грязный воздух"

Франция, Германия, Великобритания, Италия, Венгрия и Румыния вызваны в Европейский суд за нарушение норм чистоты воздуха и отсутствие принятых решений, которые могли бы положительно повлиять на его качество, пишет «Коммерсант».

«Решение вызвать стран—членов ЕС в Европейский суд было принято от лица европейцев. Мы уже говорили, что Еврокомиссия занимается тем, что защищает. И наше решение мотивировано этим утверждением. Все страны, вызванные сегодня в суд, имели достаточно „последних шансов“ за последнее десятилетие, чтобы исправить ситуацию в лучшую сторону. И я уверена, что сегодняшнее решение Еврокомиссии приведет к куда более скорому улучшению жизни граждан», — заявила комиссар по вопросам охраны окружающей среды Кармену Велла.

«Одним судебным иском проблему не решить. Поэтому мы предлагаем практическую помощь властям стран в их попытках обеспечить европейские города чистым воздухом», — подчеркнула комиссар.

При этом отмечается, что Чехия, Словакия и Испания сумели принять достаточные меры для улучшения качества воздуха после получения последнего предупреждения в январе. Странам, не сумевшим этого сделать и получившим повестки в суд, грозят многомиллионные штрафы.

По инф. rosbalt.ru

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