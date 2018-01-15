Шесть соток амнистируют

Льготников освободят от уплаты земельного налога за их шесть соток, а просроченную задолженность по налогам ликвидируют, причем как для обычных граждан, так и для индивидуальных предпринимателей. "Российская газета" выяснила, как будут выполняться подписанные президентом законы.

Даже в зимний период на шести сотках кипит жизнь. А теперь еще она будет освобождена от уплаты земельного налога. Фото: photoxpress.ru

Амнистия земельного налога

Напомним, отвечая на вопрос о том, будут ли повышены налоги после мартовских выборов президента, Владимир Путин сообщил, что до конца 2018 года налоги точно расти не будут. Что касается земельного налога, который при переходе на расчет от кадастровой стоимости вырос многократно, президент рассудил, что власти на местах перегнули палку. "У нас есть льготные категории людей, которым делают вычет с имущества стоимостью 10 тысяч рублей, но земельные участки, вот эти шесть соток так называемые, во многих регионах страны дороже, чем 10 тысяч рублей", - заявил Путин. И пообещал, что в самое ближайшее время все те льготные категории граждан, которые получали этот денежный вычет, вообще будут освобождены от земельного налога.

Так и вышло. Закон включил пенсионеров в список граждан, которые имеют право на налоговый вычет по земельному налогу с участка размером шесть соток. Эта льгота заменила действовавший ранее вычет в размере десять тысяч рублей - он был доступен инвалидам I и II групп, Героям Советского Союза и РФ, "чернобыльцам" и ряду других категорий.

Вычет с шести соток граждане получат уже за 2017 год. По сути им могут воспользоваться владельцы участка любого размера. К примеру, если площадь земли 20 соток, то налог будет исчислять с 14, а если шесть соток, то сумма земельного налога будет равна нулю. Льгота применима лишь к одному участку конкретного лица. Если же участков несколько, то их владелец сам сможет выбрать, по какому из них платить меньше налог. По умолчанию вычет будут применять к участку с максимальной исчисленной суммой налога.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов / Ирина Невинная

Наконец объявлена и налоговая амнистия: решено простить гражданам непогашенную задолженность по ряду налогов на физических лиц. Эти послабления коснутся около 42 миллионов человек, которые в целом задолжали государству около 41 миллиарда рублей.

Президент предложил также "простить" и налоговую задолженность предпринимателям, включая начисленные на них штрафы и пени. "Это тоже примерно 15 миллиардов рублей. И касается это около трех миллионов человек. Человек начал работу, начал бизнес. Что-то не получилось. А налоги на него все начисляли и начисляли. Надо освободить этих людей от выплат подобного рода", - подчеркнул Владимир Путин.

Речь идет о списании фактически безнадежной недоимки, и если мера будет разовая, то это никак не скажется на налоговой дисциплине в стране, отмечали опрошенные "Российской газетой" эксперты. А так как подавляющая часть этих долгов безнадежна, ни о каких потерях для федерального бюджета речь не идет, полагают они. Наоборот, списание этих долгов позволит избежать бесполезной траты финансовых и трудовых ресурсов. Это поможет привести информацию по долгам граждан в базах данных налоговых инспекций в порядок.

Экспертное мнение

Людмила Дуканич, профессор кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС:

- Надо учесть: обычные граждане, имеющие земельные участки в дачных товариществах, в список тех, кто освобожден от уплаты земельного налога, не входят. Президентом было высказано пожелание облегчить налоговое бремя для определенных категорий плательщиков. Инициатива понятна и связана с большим количеством нареканий в связи с непосильным налоговым бременем на пожилых людей, у которых есть небольшие участки в дачных товариществах. Как только перешли на кадастровую стоимость при расчете размера налога, бремя для многих стало тяжелым.

Еще один нюанс - средства от уплаты земельного налога шли в муниципальные бюджеты, многие из которых испытывают большой недостаток финансовых средств. И, возможно, надо подумать, как компенсировать выбытие этих сумм из их доходной части.

Конкретно

От каких налогов освободят граждан?

1. Закон предусматривает уменьшение налоговой базы по земельному налогу на величину кадастровой стоимости шести соток, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении льготных категорий граждан.

2. Уменьшение налоговой базы возможно лишь в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика, о чем он должен уведомить налоговый орган. В случае непредставления уведомления о таком налоговом вычете налогоплательщиком, имеющим на это право, вычет будет сделан в отношении самого дорогого земельного участка.

Какие долги "простят"?

1. Списаны будут недоимки по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество физических лиц, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2015 года, а также задолженность по начисленным пеням.

2. Амнистия коснется и налогов индивидуальных предпринимателей (ИП), даже если они уже утратили свой статус. Ликвидируется и задолженность по пеням, образовавшаяся на 1 января 2015 года. Но это не распространится на налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), акцизы и налоги, подлежащие уплате в связи с перемещением товаров через границу России.

3. Закон предусматривает списание долгов по страховым взносам ИП и занимающихся частной практикой лиц, накопившихся к 2017 году. Предлагается не признавать доходами физических лиц доходы, в отношении которых налоговый агент не удержал налог и были поданы сведения в налоговые органы о невозможности его удержания. Указанная норма будет применяться в отношении доходов, полученных гражданами с 1 января 2015 года до 1 декабря 2017 года.

Кто освобожден от земельного налога на шесть соток?

Герои Советского Союза и Герои РФ, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;

инвалиды I и II групп инвалидности, инвалиды с детства;

участники Гражданской войны, ВОВ, других боевых операций по защите, а также ветераны боевых действий;

лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом РФ от 15 мая 1991 года N 1244-1 и Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ;

военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более;

члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;

пенсионеры, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;

физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь;

физические лица - в отношении земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства, на которых расположены хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров, и некоторые другие категории граждан.

На дачных участках сегодня выращивается почти половина овощей и фруктов, необходимых населению. Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

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