Шесть рублей – немало: жители Перми против повышения тарифа на проезд

В Перми прошла согласованная акция протеста против отмены маршрута электрички и подорожания проезда с 20 до 26 рублей. (Да, чиновниками и бизнесменам, пожалуй, уже стоит привыкнуть к тому, что люди не молчат, если им что-то не нравится. Только вот надежды на то, что стоимость проезда станет прежней, мало. - прим. МГ.)

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Как передает Znak.com, 20-градусный мороз не отпугнул около 1 тыс. горожан, которые пришли на митинг.

По информации издания, недовольство горожан вызвала отмена электрички, которая связывала самый отдаленный Орджоникидзевский район с центром города. Маршрутки, введенные вместо электропоезда, не справляются с потоком пассажиров, что привело к транспортному коллапсу в городе.

В то же время проезд в общественном транспорте Перми подорожал с 20 до 26 рублей.

На митинге горожане потребовали отставки городского руководства — мэра Дмитрия Самойлова и его зама Людмилы Гаджиевой.

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По инф. rosbalt.ru

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