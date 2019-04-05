"Шел — упал — очнулся — гипс", а ТСЖ заплатит компенсацию!

По решению суда ТСЖ «Приморский-28» выплатит компенсацию мужчине, упавшему на скользкой лестнице. Как сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга, моральный ущерб оценен в 100 тыс. рублей.

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Инцидент на территории дома, который обслуживает ТСЖ «Приморский-28», произошел в марте 2018 года. При выходе из подъезда мужчина поскользнулся на покрытых льдом ступенях крыльца и упал, повредив ногу. Его доставили в больницу с переломом.

Прокурор обратился за судебной защитой прав и законных интересов пострадавшего.

В конце 2018 года иск был частично удовлетворен, суд взыскал в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Ответчик обжаловал это решение, однако Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в марте 2019 года признала исковые требования прокурора правомерными.

Судебный акт вступил в законную силу. Теперь ТСЖ придется заплатить компенсацию пострадавшему. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

По инф. rosbalt.ru

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