Шансы умереть от болезни: в Москве и «в глубинке» — разные. Насколько?

Авторы медиа-ресурса «Проект» вычислили закономерность в соотношении укомплектованности государственных медучреждений, зарплат сотрудников с показателями смертности трудоспособного населения. Выяснилось, что у регионального жителя в полтора-два раза меньше шансов выжить при тяжелом заболевании, чем у москвича с тем же диагнозом.

Для примера приводятся показатели в Оренбургской области, где смертность трудоспособных граждан от онкозаболеваний составила в 2018 году 97 человек на 100 тысяч населения. В Москве этот показатель составляет 48 человек на 100 тысяч населения. Похожую ситуацию демонстрируют показатели по инфарктам.

Также в некоторых регионах значительно вырос показатель запущенности онкологических диагнозов. На Чукотке частота выявлений рака в IV стади выросла с 25,3 до 32,2%, в Астраханской области — с 26 до 31,5%, в Магаданской области — с 23,3 до 28,5%.

Авторы отмечают, что на численность врачей в госучреждения никак не влияет рост зарплат. В пяти регионах обеспеченность врачами снизилась на 15–18% после начала реализации «майских указов».

В последние годы продолжается отток медиков в частные клиники. Если штат врачей в госсекторе за период с 2017 по 2019 годы вырос лишь на 0,7%, то в частном секторе прирост составил 20%.

От редакции МГ: ничего нового, конечно же, авторы исследования не сказали - на бытовом уровне мы и так понимаем, что "в Москве медицина лучше, чем в глубинке". Но ценность этих цифр в том, что это - язык чиновников (например, нового правительства Михаила Мишарина), доступный им для понимания. Эти цифры о более высоких шансах провинциалов "окочуриться", не дождавшись лечения, нужно как можно настойчивей вбивать в голову тем, кто определяет состояние здравоохранения в России!

По инф. sobesednik.ru

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