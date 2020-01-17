Шаману Саше вернули меч. И дело заводить не стали

В Якутии Следственный комитет не стал возбуждать в отношении уже всеросийски известного шамана Александра Габышева уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, сообщил правозащитник Алексей Прянишников.

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Следователь не установил наличия умысла на применение насилия. Шаману вернули изъятый меч.

Напомним, что при задержании на пути в Москву во время возобновленного похода Габышев поспорил с полицейскими. Позднее Якутский городской суд оштрафовал его за неповиновение требованиям сотрудников полиции.

По данным «Новой газеты», в полицейском протоколе говорилось, что шаман вызывающе себя вел, «вытащил меч и размахивал в сторону сотрудников полиции», порвав куртку сотрудницы МВД.

Александр Габышев начал поход в Москву в марте для «изгнания» президента Владимира Путина. В сентябре его задержали полицейские и доставили в психоневрологический диспансер, но потом отпустили.

В декабре Габышев возобновил поход «с той же целью» и снова был задержан. В отношении него были заведены дела уголовные дела по ч. 1 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремизму) и ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). Новый поход Александр Габышев анонсировал на март.

По инф. rosbalt.ru

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