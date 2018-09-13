Сезон ОРВИ подкрался, как обычно, незаметно

В сентябре наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

С начала месяца стартовала кампания массовой иммунизации населения против гриппа. На первой неделе сентября привито около 4 млн человек. Всего к эпидсезону гриппа и ОРВИ 2018—2019 гг. планируется привить более 70 млн человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в сезоне 2018—2019 годов ожидаются в основном грипп В, а также грипп А — H3N2 и H1N1.

По инф. rosbalt.ru

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