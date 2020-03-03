Сервис «Яндекс.Такси» признался, что сотрудничает с силовиками

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
В сервисе «Яндекс.Такси» подтвердили, что передают правоохранительным органам истории поездок своих пользователей. Там объяснили, что эта информация помогает раскрывать преступления и «подчас помогает спасти чью-то жизнь», сообщает «Медиазона» со ссылкой на ответ пресс-секретаря компании Наталью Рожкову.
29 февраля Baza опубликовала показания экс-полицейского Игоря Ляховца, которого арестовали по делу журналиста Ивана Голунова. По словам бывшего правоохранителя, он узнал адрес Голунова, когда запросил у «Яндекс.Такси» историю его поездок.
Рожкова объяснила, что сервис «Яндекс.Такси» должен предоставлять информацию по запросам правоохранителей. Она отметила, что детали дел им не сообщают.
«Из практики мы знаем, что предоставление информации важно для раскрытия преступлений и подчас помогает спасти чью-то жизнь», — сообщила Рожкова.
А вы как относитесь к этой неоднозначной теме? Не против, чтобы такси отслеживало ваши поездки - "когда-куда"?
В сервисе «Яндекс.Такси» подтвердили, что передают правоохранительным органам истории поездок своих пользователей. Там объяснили, что эта информация помогает раскрывать преступления и «подчас помогает спасти чью-то жизнь», сообщает «Медиазона» со ссылкой на ответ пресс-секретаря компании Наталью Рожкову.
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