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Сергей Зверев посетил Байкал, свою малую Родину. Эпатажная звезда любит позы и сибирский лес
По инф. Телеинформа   
20 Августа 2018 г.
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Известный стилист Сергей Зверев в очередной раз провел отпуск на своей малой родине в окрестностях озера Байкал. Подробности отдыха звезда выложила в своем инстаграм-аккаунте.

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«Все люди как люди, дрыхнут, я ж – суперзвезда! А на Байкале – утро! Не спи, вставай, кудрявая!» – прокомментировал он один из серии видеороликов.

Стилист побывал как в поселке Култук Слюдянского района, где родился, так и в селе Гужиры Тункинского района Бурятии.

Стоит отметить, звезда шоу-бизнеса летает на малую родину практически ежегодно.

По инф. Телеинформа

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