Сергей Шнуров нашёл «пользу» в распространении коронавируса

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем Инстаграме стихотворение, посвященное новому китайскому коронавирусу.

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Музыкант отметил, что из-за вспышки заболевания опустели Лувр и Эрмитаж. Он призвал всех путешествовать, «пока нет очередей»:



Вспыхнул вдруг коронавирус,

У людей полно идей.

Путешествуйте по миру,

Пока нет очередей.



В Лувре без китайцев тихо,

В Эрмитаже — благодать!

Не бывает так, чтоб лихо,

Не могло чего-то дать.

По инф. rosbalt.ru

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