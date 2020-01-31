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Сергей Шнуров нашёл «пользу» в распространении коронавируса
По инф. rosbalt.ru   
31 Января 2020 г.
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем Инстаграме стихотворение, посвященное новому китайскому коронавирусу.

Сергей Шнуров нашёл «пользу» в распространении коронавируса


Музыкант отметил, что из-за вспышки заболевания опустели Лувр и Эрмитаж. Он призвал всех путешествовать, «пока нет очередей»:

Вспыхнул вдруг коронавирус,
У людей полно идей.
Путешествуйте по миру,
Пока нет очередей.

В Лувре без китайцев тихо,
В Эрмитаже — благодать!
Не бывает так, чтоб лихо,
Не могло чего-то дать.

По инф. rosbalt.ru

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