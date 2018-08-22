Сердце прихватило на скамье подсудимых. В госизмене обвиняется пожилой ученый

Заседание в Мосгорсуде, на котором рассматривалась жалоба на арест 64-летнего ученого из Новочеркасска Алексея Темирева, было прервано из-за плохого самочувствия обвиняемого. Мужчине, обвиняемому в госизмене, вызвали «скорую помощь» в Мосгорсуд, сообщила «Интерфаксу» его адвокат Анна Полозова.

«Моему подзащитному вызвали скорую помощь. Он уже пожилой — видимо, проблемы с сердцем, я точно не знаю», — сообщила Полозова агентству.

Отметим, что заседание проходит в закрытом режиме, так как материалы дела Темирева засекречены.

Ранее сообщалось, что сотрудника конструкторского бюро ИРИС («Интеллектуальные робастные интегрированные системы») и преподавателя в Южно-Российском государственном политехническом университете им. М. И. Платова в Новочеркасске арестовали по обвинению в передаче секретных сведений во Вьетнам.

По инф. rosbalt.ru

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