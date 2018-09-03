Сентябрь. Время вспоминать Беслан

В российских городах пройдут траурные акции в 14-ю годовщину теракта в бесланской школе.

С 1 сентября в Северной Осетии идет трехдневная вахта по жертвам трагедии. В МВД республики заявили, что память жертв теракта в первый день почтили около 2 тыс. человек.

СМИ, эксперты, местные жители и сами пострадавшие по-разному оценивают действия правоохранителей в те дни. Расследование давно закрыто, но споры вокруг штурма здания школы и работы силовых структур не утихают до сих пор. Активную позицию занимает правозащитная организация «Матери Беслана».

Утром 1 сентября 2004 года боевики из Чечни захватили в заложники детей и учителей школы № 1 в Беслане (Северной Осетия). Всего пленниками террористов стали примерно 1200 человек. 3 сентября в учебном заведении произошел взрыв, после чего начался штурм. Погибли 334 человека, из них 186 детей, 17 учителей и 12 силовиков. Еще 800 человек пострадали.

Также погибли около трех десятков боевиков, кроме Нурпаши Кулаева. Тот был арестован и приговорен пожизненно. Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев.

13 сентября того года на расширенном заседании правительства президент России Владимир Путин заявил о необходимости единства действий исполнительной власти в целях борьбы с терроризмом. Для этого он предложил отменить прямые губернаторские выборы.

В 2005—2006 годах были ликвидированы четверо организаторов теракта. Так, Басаева убили в июле 2006 года.

По инф. rosbalt.ru

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