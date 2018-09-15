Семья — залог счастья для большинства. Низкие доходы — источник горечи...

Большинство — 74% — россиян, опрошенных «Левада-центром» заявили, что счастливыми их делает семья. На втором месте с большим отрывом (19%) — «жизнь сама по себе и мир вокруг, хорошие отношения с людьми». На третьем месте с 18% ответ «любимое дело и заработок».

В то же время нелюбимая работа и низкая зарплата стали основным фактором несчастья для 54% респондентов. О несчастности от «недовольства властью» заявили 17%. Еще 15% опрошенных делают несчастными проблемы со здоровьем и смерть близких, а 11% — проблемы в семье. 9% признались, что они несчастны от отсутствия любви и радости жизни.

В целом 70% опрошенных чувствуют себя достаточно счастливыми. О том, что они несчастны, заявили 25%. Затруднились с ответом — 6%.

Как отмечают социологи, молодые россияне (18-35 лет) чаще чувствуют себя счастливыми, чем респонденты более старшего возраста. При этом молодежь чаще остальных возрастных когорт отмечает «неудовлетворённость положением дел в стране» как причину собственного несчастья.

Суммарный уровень счастья у россиян, которые состоят в браке или в серьёзных отношениях, идентичен уровню счастья среди холостых респондентов (73% и 73% соответственно). Одинокие практически в два раза чаще ощущают себя несчастливыми. Холостых россиян чаще, чем семейных, делает счастливым жизнь сама по себе и любимое дело.

Чем выше потребительский статус, то есть возможность потреблять товары и услуги без ограничений, тем выше уровень счастья.

Опрос проводился 23—30 августа среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

По инф. rosbalt.ru

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