Семейные драмы — не "в сериалах": дочь пыталась выбросить собственную мать в окно

В Петербурге утвердили иск о взыскании денег с женщины, пытавшейся убить свою мать, сообщили «Росбалту» в пресс-службе прокуратуры города.

Установлено, что петербурженка, поссорившись с матерью, избила ее в коммунальной квартире. Затем она вытолкнула ее в окно третьего этажа. Пострадавшая выжила, но получила множественные переломы.

Суд постановил взыскать с агрессивной женщины 160 тыс. рублей, потраченные на лечение ее матери. По статье «покушение на убийство» ее уже осудили.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ