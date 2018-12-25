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Семейные драмы — не "в сериалах": дочь пыталась выбросить собственную мать в окно
По инф. rosbalt.ru   
25 Декабря 2018 г.
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В Петербурге утвердили иск о взыскании денег с женщины, пытавшейся убить свою мать, сообщили «Росбалту» в пресс-службе прокуратуры города.

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Установлено, что петербурженка, поссорившись с матерью, избила ее в коммунальной квартире. Затем она вытолкнула ее в окно третьего этажа. Пострадавшая выжила, но получила множественные переломы.

Суд постановил взыскать с агрессивной женщины 160 тыс. рублей, потраченные на лечение ее матери. По статье «покушение на убийство» ее уже осудили.

По инф. rosbalt.ru

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