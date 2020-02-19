Семейная драма в Подмосковье: пятеро детей в миг стали сиротами

В Подмосковье мужчина застрелил жену в ходе ссоры из-за развода, а потом наложил на себя руки. У пары было пятеро детей.
Елена работала помощником нотариуса
Трагедия произошла 16 февраля в общежитии поселка Селятино Наро-Фоминского района.
Мужчина на глазах у сына 2009 года рождения выстрелил из охотничьего ружья жене в голову и покончил с собой. У пары остались пятеро детей, четверо из них — несовершеннолетние.
По факту убийства многодетной матери, совершенного с особой жестокостью — на глазах у ребенка, СКР возбудил уголовное дело.
Между тем, как стало известно, убитая женщина дважды обращалась к полицейским с жалобами на побои со стороны мужа, но потом забирала заявления.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, в свою очередь, рассказала, что детей возьмет под опеку их бабушка. Мишонова сообщила, что родители были в разводе с 2016 года, но проживали вместе, не имея возможности разъехаться.
Омбудсмен уточнила, что накануне трагедии женщина сняла квартиру и начала перевозить вещи. Дети, оставшиеся без родителей, сейчас находятся у бабушки, которая оформит на них предварительную опеку.
Как сообщает vesti.az, отцу семейства было 52 года, он уроженец Азербайджана. Работал водителем погрузчика.
Соседи рассказывают, что семья была благополучная. В общежитии Салаевы прожили больше 13 лет.
«Они даже не ругались. Ариф просто с ружьем зашел в комнату бывшей жены и два раза пальнул. Мальчишка все это видел и как ошпаренный с визгом выбежал в коридор. Я взял его на руки и прижал к себе. Ариф вышел с обрезом и даже не посмотрел в нашу сторону. Он молча зашел в свою комнату и пальнул еще раз», — рассказал один из соседей Владимир.
Как пишет Telegram-канал Mash, к моменту убийства Елена и Ариф были в разводе, но вынужденно жили вместе. Согласно предварительной версии, трагедия произошла из-за плохого материального положения.
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