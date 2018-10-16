"Сэмээска" о долгах придет и разрешения не спросит. Все по закону

Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий операторам связи информировать абонентов о задолженности за услуги посредством СМС-сообщений, передает корреспондент «Росбалта».

Получить информацию о размере и структуре задолженности можно будет также посредством любых других сообщений — телеграфных, голосовых и прочих, следует из документа.

При доработке законопроекта ко второму чтению депутаты отказались от идеи включить в него норму, обязывающую операторов связи информировать своих абонентов также о задолженности за рассылки и подписки, на которые сам клиент по своей инициативе не подписывался.

По инф. rosbalt.ru

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