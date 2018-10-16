ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

"Сэмээска" о долгах придет и разрешения не спросит. Все по закону
По инф. rosbalt.ru   
16 Октября 2018 г.
Изменить размер шрифта

mob2

Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий операторам связи информировать абонентов о задолженности за услуги посредством СМС-сообщений, передает корреспондент «Росбалта».

Получить информацию о размере и структуре задолженности можно будет также посредством любых других сообщений — телеграфных, голосовых и прочих, следует из документа.

При доработке законопроекта ко второму чтению депутаты отказались от идеи включить в него норму, обязывающую операторов связи информировать своих абонентов также о задолженности за рассылки и подписки, на которые сам клиент по своей инициативе не подписывался.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 