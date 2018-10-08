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Сельская предпенсионерка ударила собутыльника молотком. А добила вилами...
По инф. rosbalt.ru   
08 Октября 2018 г.
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В деревне Бреево Касимовского района Тверской области произошло убийство. Как сообщают следственные органы СК России по региону, уголовное дело заведено в отношении 59-летней местной жительницы.

Сельская предпенсионерка ударила собутыльника молотком. А добила вилами...

По данным следователей, подозреваемая во дворе своего дома в упомянутой деревне вместе с соседом распивала спиртные напитки. Между собутыльниками возникла ссора, в результате которой мужчина ударил хозяйку дома. В свою очередь женщина взяла на крыльце дома молоток и нанесла соседу несколько ударов по голове, а когда мужчина упал на землю, она ударила его по голове острой частью вил. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Женщина задержана. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По инф. rosbalt.ru

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