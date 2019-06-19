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Сексуальные безумства: страсть к 55-летней вспыхнула у пьяного подростка в лифте
По инф. rosbalt.ru   
19 Июня 2019 г.
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В Новой Москве несовершеннолетний совершил попытку изнасилования. Как выяснило следствие, в ночь на 28 апреля нетрезвый подросток увидел около подъезда 55-летнюю женщину и задумал ее изнасиловать.

Он зашел за ней в лифт, спустил штаны, обнажил гениталии и предложил вступить с ним в оральный половой контакт, а потом начал хватать ее руками. Женщине удалось вырваться и убежать. Несостоявшегося насильника задержали.

Расследуется уголовное дело. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По инф. rosbalt.ru

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